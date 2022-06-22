Son dakika haberi... Motokuryeler Akaryakıta Yapılan Zamları Protesto Etti: "Ekmek ile Benzin Kurye İçin Eş Değerdir"

MAHİR BAĞIŞ

Motokuryeler, akaryakıta art arda yapılan zamları, "Ekmek ile benzin kurye için eş değerdir. Benzi alabilirsek eve ekmek götüreceğiz" pankartı açarak protesto etti. Motorkurye Sedef Aydoğdu, "Geçen sene bu aylarda günlük 30 lira benzin alıyordum, depoyu dolduruyordum. Bu sene 150-160 lirayı buluyor" dedi. Enes Köle ise "35 liraya dolduruyordum depoyu, şu anda 300 liraya yakın. Sıkıntıdayız, cebimizde para kalmıyor" diye konuştu. Aydın Aydoğdu da "Ben bu motorun bir litre yağını 17,5 liraya alırken 80 lira yevmiyem vardı. Şimdi bir litre yağ 120 lira, aşağı yukarı sekiz kat artmış. Benim yevmiyem sekiz kat artmış olsaydı 600 küsur civarı olmalıydı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bugün motokuryelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nin önünde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de hazır bulundu. Veli Ağbaba, toplantının ardından bir kuryenin motoruna binerek CHP Genel Merkezi önünde tur attı.

Basın toplantısına katılan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri, akaryakıta art arda yapılan zamları, "Ekmek ile benzin kurye için eş değerdir. Benzi alabilirsek eve ekmek götüreceğiz" pankartı açarak protesto etti. Motokuryeler, basın toplantısının ardından yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"CANIMIZI MI TAŞIYALIM, PAKETİ Mİ TAŞIYALIM"

Motokurye Sedef Aydoğdu, "Sipariş isteyen müşterilerimizden insanlık bekliyoruz. Yağmur yağıyor, yerler kaygan, zemin kaygan ve bizden hız yapmamızı bekliyorlar. Biz, canımızı mı taşıyalım, paketi mi taşıyalım? Paketi mi teslim edelim, canımızı mı teslim edelim? Kar oluyor, çamur oluyor, her halükarda biz o paketleri götürmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok insaflı müşterilerimiz de oluyor; 'Yavaş gelebilirsin, senin canını daha önemli' gibi. Ama 'Niye geç geldi' diye azar yapanlar da var. Patronlar 'Hızlı götür' diyor, 'hızlı götür beni, benim paketim gecikmesin' diyor" diye konuştu.

"GÜNLÜK 30 LİRA BENZİN ALIYORDUM, DEPOYU DOLDURUYORDUM. BU SENE 150-160 LİRAYI BULUYOR"

Kazandığınızla geçinebiliyor musunuz sorusuna "Hayır" yanıtını veren Aydoğdu, "Sonuçta benzin kaç para oldu? Geçen sene bu aylarda günlük 30 lira benzin alıyordum, depoyu dolduruyordum. Bu sene 150-160 lirayı buluyor. 1,5 gün anca yeterli" dedi.

"35 LİRAYA DOLDURUYORDUM DEPOYU, ŞU ANDA 300 LİRAYA YAKIN. SIKINTIDAYIZ, CEBİMİZDE PARA KALMIYOR"

19 yaşında motokuryelik yaparak yaşamının idame ettiren Enes Köle ise kaliteli ekipmanların fiyatlarından şikayet etti. Köle, şunları söyledi:

"Bu kaskı ben, eylülde aldım. Eylülde 400 liraya aldım, en kalitesiz kaskı. Sormaya gittim, en ucuz kask bin 500 lira olmuş, altına kask yok. Mont almaya kalksan 2 bin liraya da mont var. Ama kaliteli montlar değil, düştüğün zaman yırtılan montlar. Kaliteli montlar almaya kalksan onlar da çok pahalı, alamıyoruz. Benzin desen 35 liraya dolduruyordum depoyu, şu anda 300 liraya yakın. Sıkıntıdayız, cebimizde para kalmıyor açıkçası."

Kazandığı bir aylık maaşın ekipman almaya yeterli olup olmadığı sorusuna Köle, "Bir aylık maaşım yeter ama başka bir şeye yetmez. Benim yaşım 19, yeni lise mezunu oldum. Lisedeyken de okurken de çalışıyordum. Geçinemiyoruz, benzin alamıyorum motora" yanıtını verdi.

"4-5 KAT ARTTI DİYORLAR, ASLINDA ONLAR GÖRÜNENLER, 7-8 KAT ARTAN FİYATLAR VAR"

Aydın Aydoğdu ise kullandıkları motosikletlerin bakım ve yedek parça fiyatlarından dert yandı. Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Her birimiz isteriz, daha iyisini almayı, en azından aklımızda soru işareti kalmasın. Bir arabanın beni sıkıştırdığını gördüğümde, en azından 'bana zarar veremeyecek' diye düşünürüm, 'çünkü ekipmanım sağlam'. Şu elimdeki kaskı 250 liraya almıştım bir sene önce, şimdi 2 bin lira. Şu lastikleri bugün değiştirmek isteyeyim, 2 bin lira. Bunun 8 liraya aldığımız ampulü, şu anda 35-40 lira. Öyle bir şey ki '4-5 kat arttı' diyorlar, aslında onlar görünenler, 7-8 kat artan fiyatlar var.

"GEÇİMİM HER GEÇEN SENE, HER GEÇEN GÜN AŞAĞIYA DÜŞÜYOR"

Ben bu motorun bir litre yağını 17,5 liraya alırken 80 lira yevmiyem vardı. Şimdi bir litre yağ 120 lira, aşağı yukarı sekiz kat artmış. Benim yevmiyem sekiz kat artmış olsaydı 600 küsur civarı olmalıydı. Geçimim nasıl? Her geçen sene, her geçen gün aşağıya düşüyor. Bugünümüze şükrediyoruz; o inancımızdan, dinimizden ama şükredilecek bir halimiz yok."

"BİR KAZAMIZ BİZİ BİR SENE GERİYE ATIYOR"

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Burkay Yıldırım, "Trafikte bir sinek, böcek gibi görülüp herkesin bizi trafikte görmemesi çok zorumuza gidiyor. 3 yaşındaki kızım evden çıkarken 'Baba akşam gelecek misin' diyebiliyorsa bu, insanların saygısızca, anlayışsızca gördükleri için oluyor. Bugün bir kurye kaza yaptığında, ortalama bir ay yattığında, günlük yevmiyeyle çalıştığı için hiçbir şekilde bir ay para kazanamıyor. Bir kazamız bizi bir sene geriye atıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2.21: Sedef Aydoğdu

3.04: Enes Köle

3.50: Aydın Aydoğdu

5.53: Burkay Yıldırım

ANKA / Güncel