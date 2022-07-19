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Son dakika haber... Motokurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası, kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika haber... Motokurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası, kamerada

Son dakika haberine göre ANKARA'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran kamyonet sürücüsü ile motokurye arasındaki kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.

ANKARA'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran kamyonet sürücüsü ile motokurye arasındaki kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kavga, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen su dağıtım kamyoneti, cadde üzerinde 'U dönüşü' yapmak istedi. Kamyonet sürücüsü, aniden U dönüşü yaptığı sırada hemen arkasında seyir halinde olan motokuryeyi sıkıştırdı. Daha sonra iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Motokurye ile kamyonet sürücüsü arasında yaşanan kasklı, tekme ve yumruklu kavga anları çevredeki vatandaşların telefon kameraları ile kaydedildi. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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