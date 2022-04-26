Son dakika haberi: Moldova Güvenlik Konseyi Transdinyester bölgesindeki saldırılar nedeniyle toplanacak

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülke sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de gerçekleşen saldırıların ardından Moldova Güvenlik Konseyi ile toplantı yapacak.

Moldova Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sandu'nun, Transdinyester'de yaşanan olaylar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi ile toplantı yapacağı belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester'deki Mayak adlı yerleşim biriminde Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmış, antenler kullanılamaz hale gelmişti.

Dün akşam da Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.