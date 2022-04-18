Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Haberler

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Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Son dakika haberleri... Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.

Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Türkiye, Suriye, Milli, DEAŞ, Güncel, Haberler

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