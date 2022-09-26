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Son dakika haberi! MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale...

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Son dakika haberi! MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale...

Edinilen son dakika haberine göre MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

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