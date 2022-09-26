Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale... - Haberler

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