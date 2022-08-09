Son dakika haberi... MİT, Gara'da 7 teröristi etkisiz hale getirdi
- Güncelleme:
Son dakika habere göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel