Son dakika haberi... MİT, Gara'da 7 teröristi etkisiz hale getirdi Son dakika habere göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda 7 teröristi etkisiz hale getirdi. MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda 7 teröristi etkisiz hale getirdi. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Irak Gara Güncel Haberler Son Dakika

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