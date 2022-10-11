Son dakika haberi | Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 70 tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 70 tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, 70 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı ve bu kişilerin serbest bırakılması için resmi prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Tahliye kararı alınanların çoğunun düşünce suçlusu olduğu belirtilirken, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Mısır'da bununla birlikte son 26 gün içerisinde ihtiyati tutuklular hakkında beşinci kez tahliye kararı açıklanmış oldu.

Mısır yasalarına göre cumhuriyet savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 380'i geçmiş oldu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.