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Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

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Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67), hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen pazar günü Karasu-Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Semiha Erarslan'a, S.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Havaya savrulan Semiha Erarslan, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Erarslan'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Erarslan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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