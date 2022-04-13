Son dakika haberi | Minibüs, ATM'lere ve servis aracına çarptı; kaza anı kamerada

ANKARA'da, freni boşalan minibüsün yol kenarındaki ATM'lere ve park halindeki servis aracına çarpması sonucu sürücü M.Ö. yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1768'inci Cadde'de meydana geldi. Ulus-Mamak hattında yolcu taşıyan M.Ö. yönetimindeki 06 J 1420 plakalı boş minibüs, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında ATM'lere ardından binanın bahçe duvarı ile park halindeki 06 BR 7637 plakalı servis aracına çarptı. Kazada sürücü M.Ö. yaralandı. M.Ö., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinden sonra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan minibüsün yokuştan hızla indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı inen minibüsün, akan trafikte hiçbir araca çarpmadan otomatik para çekme makinelerine çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.