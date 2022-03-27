MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel