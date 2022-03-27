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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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