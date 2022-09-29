Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını,... Güncel Haberler Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu. Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." Güncel Kaynak: AA / Sarp Özer Eylül Irak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını,... - Haberler

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