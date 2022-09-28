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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de...

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: '(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de...

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz"

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz"

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel

Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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