Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de...
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz"
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz"