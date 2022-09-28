Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de... Güncel Haberler Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz" Milli Savunma Bakanı Akar: "( Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz" Güncel Kaynak: AA / Sarp Özer Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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