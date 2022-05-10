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Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Jaksylkov, Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşılandı.

Akar ve Jaksylkov'un daha sonra yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı.

İki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini belirten Akar, görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemini dile getirdi.

AA / Kasım Sakallı - Güncel

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