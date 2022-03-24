Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu - Haberler

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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu. Değerlendirme Toplantısı'nda elde edilen verileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Valiliği, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Haberler

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