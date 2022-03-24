Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu
SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Özer, Erzurum Valiliği ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu. Değerlendirme Toplantısı'nda elde edilen verileri basın mensuplarıyla paylaştı.