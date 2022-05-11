Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin cenazesi meslektaşlarının gözyaşları arasında İstişari Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebu Akile'nin naaşı öğle saatlerinden sonra güvenlik güçleri eşliğinde Filistinli sağlık kurumlarına ait bir ambulansla Ramallah'taki Al Jazeera ofisine getirildi.

Filistin'den onlarca gazeteci, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda resmi yetkiliyle birlikte Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisine akın etti.

Gazeteciler, Ebu Akile'ye gözyaşları içinde veda ettikten sonra naaşını omuzlarda taşıyarak, olayın sorumlularına karşı öfkeli sloganlar attı.

Meslektaşlarının vedasının ardından Ebu Akile'nin naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan İstişari Hastanesine götürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.