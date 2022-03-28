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Son dakika haberi: Merzifon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hülya Turan - Güncel
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Son dakika haberi: Merzifon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kümbet Hatun Mahallesi Şehit Kasım Çırak Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Hülya Turan - Güncel

Kümbet, Yangın, Amasya, Şehit, Güncel, Haberler

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