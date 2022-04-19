Son dakika haberi... Merzifon'da ev yangını hasara yol açtı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Muşruf köyünde Hasan Y'ye ait evden duman çıktığını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.