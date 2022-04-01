Son dakika haberi | Mersin ve Konya'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Mersin ve Konya'da, silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 kentteki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan F.Ç.G, M.M. ve S.G. Mersin, A.K, E.Ş, İ.I, F.K. ve M.K. de Konya'daki adreslerde yakalandı.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 119 tabanca fişeği, 2 kalaşnikof fişeği ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.