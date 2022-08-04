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Son dakika haberi | Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika haberi | Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de dün başlayan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Mersin'de dün başlayan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 5 helikopterle yeniden başladı.

Zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipten bir Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yamaçtan düşerek yaralandı.

AFAD ekiplerince kurtarılan personel ile müdahale sırasında dumandan etkilenen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı 2 işçi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmalarında görev yapan 5 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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