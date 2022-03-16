Son dakika haberi! Mersin'deki bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından biri tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Mersin'deki bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından biri tutuklandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Son dakika haberi! Mersin'deki bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından biri tutuklandı

Son dakika habere göre Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ü, dün Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki kavgada E.K'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Polis, kavgada zanlıyı darbettikleri öne sürülen H.C.A, A.B. ve İ.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ü. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir banka şubesi önündeki kavgada Ç.Ü'nün tabancayla ateş ettiği E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, darp sonucu yaralanan zanlı da hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Kuvayi Milliye, Toroslar, Mersin, Güncel, Haberler

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