Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... MERSİN'de yağmu suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de yağmu suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, kentte yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda R.G., R.K., R.S. ve P.Ç. yakalandı. Aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8.150 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.G., R.K. ve R.S. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli P.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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