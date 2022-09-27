Son dakika haberi! Mersin'de tuzak bomba düzeneği böyle patlatıldı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından yakınlara bırakılan çanta içerisindeki tuzak bomba böyle imha edildi. Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından yakınlara bırakılan çanta içerisindeki tuzak bomba böyle imha edildi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi'nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Çıkan çatışma sonucu 1'i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. (Hüseyin Kar - Halil İbrahim Varlı - Koray Ünlü - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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