Son dakika haberi | Mersin'de tabancayla öldürülen kadının adı, spor kompleksine verildi Son dakika gündem haberi: Mersin'de, eski nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Raziye Oskay'ın ismi, spor kompleksine verildi. Mersin'de, eski nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Raziye Oskay'ın ismi, spor kompleksine verildi. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 10 Ocak'ta Akbelen Mahallesi'nde iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden Oskay'ın adının, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki spor kompleksine verilmesi ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Oskay'ın adının unutulmaması için bu adımı attıklarını belirtti. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı Barış Can U'nun silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti. Barış Can U, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. AA / Serkan Avci - Güncel Atsız Afşın Yılmaz Barış Can Toroslar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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