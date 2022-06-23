Son dakika haberi... Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, depo yakınındaki iki eve de sıçradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Evlerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel