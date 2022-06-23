Son dakika haberi... Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı. Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, depo yakınındaki iki eve de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evlerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.