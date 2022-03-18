Son dakika haberi | Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
AA - Ahmet Güler - Güncel
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Son dakika haberler: Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Atatürk Bulvarı'ndaki tantuniciye giden E.A, yemek yiyen Ş.F.E. ve M.Ö'ye henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.
Yaralanan 2 kişi, iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Ahmet Güler - Güncel