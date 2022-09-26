Mersin haberleri: Mersin'de polisevi yakınındaki patlama anı kameraya yansıdı Güncel Haberler Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'de bulunan Tece Polisevi yakınında meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Mersin'de bulunan Tece Polisevi yakınında meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde bulunan Tece Polisevi yakınında duyulan silah seslerinin ardından bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (Hüseyin Kar - Halil İbrahim Varlı - Koray Ünlü/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Mezitli Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

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