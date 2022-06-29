Son dakika haberi: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlıdan biri tutuklandı Son dakika gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 22 Haziran'da esnafa zorla kepenk kapattırdıkları, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştıkları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A. tutuklandı, Kızmaz'ın da aralarında olduğu 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilenlerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlenirken adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Tarsus ilçesinde 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenlemiş, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 27 Haziran'da, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükselmişti. Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. AA / Serkan Avci - Güncel Mersin Tarsus PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.