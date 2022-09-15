Son dakika haberi... Mersin'de oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı Güncel Haberler Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çocuğun bileğine taktıktan sonra çıkaramadığı kelepçe itfaiye ekiplerince kesildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çocuğun bileğine taktıktan sonra çıkaramadığı kelepçe itfaiye ekiplerince kesildi. Barbaros Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki İ.H, sulama kanalının kenarında bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Kilitlenen kelepçeyi çıkaramayan çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, kelepçeyi spiralle keserek çıkardı. İ.H, ekiplere teşekkür etti.??????? Güncel Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Mersin'de oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.