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Son dakika haberi... Mersin'de oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

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Son dakika haberi... Mersin'de oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çocuğun bileğine taktıktan sonra çıkaramadığı kelepçe itfaiye ekiplerince kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çocuğun bileğine taktıktan sonra çıkaramadığı kelepçe itfaiye ekiplerince kesildi.

Barbaros Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki İ.H, sulama kanalının kenarında bulduğu kelepçeyi bileğine taktı.

Kilitlenen kelepçeyi çıkaramayan çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, kelepçeyi spiralle keserek çıkardı.

İ.H, ekiplere teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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