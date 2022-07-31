Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2)
Son dakika haber... KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
- Güncelleme:
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1,5 hektar orman zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
MERSİN,
Demirören Haber Ajansı / Güncel