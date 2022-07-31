Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (1)
Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı.
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MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi.
İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel