Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (1) Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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