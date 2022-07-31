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Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (1)

Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (1)

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

 - Güncelleme:

MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi.

İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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