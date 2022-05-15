Son dakika haberi! Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.

Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.

Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Mezitli, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title