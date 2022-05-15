Son dakika haberi! Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu - Haberler

Son dakika haberi! Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel