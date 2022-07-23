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Son dakika haber! Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçiyi kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçiyi kurtardı.

Erdemli ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş isimli vatandaş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, obruğa düştüğü anlaşıldı. Obruğun ağzında bulunan otları temizleyerek bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan Akkuş ve çobanlar, bu girişimlerinde başarılı olamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı profesyonel kurtarma ekibi, girişi oldukça dar olan 15 metre derinliğindeki obruğa iniş takımlarıyla inerek keçiyi kurtardı.

Keçisine kavuşan Akkuş, 46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını, ancak bu obruğu daha önce hiç görmediğini belirterek, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Strese girdiği için kendi kıllarını yiyen keçiyi sahibine teslim eden ekipler, aynı obrukta çok daha önce düştüğü tahmin edilen ve telef olan bir keçi daha buldu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akkuş İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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