Son dakika haberi | Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Altun (18) yönetimindeki 33 U 6752 plakalı motosiklet ile Arda K. idaresindeki 33 KOA 29 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Arda K. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel