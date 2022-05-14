Son dakika haberi | Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi - Haberler

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Son dakika haberi | Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haberi | Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Çetinkaya'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

OSMANİYE (AA) - Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Çetinkaya'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Çetinkaya (49) için görev yaptığı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Burada, Çetinkaya'nın özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Törene, Çetinkaya'nın eşi Ayşe ve oğulları Ahmet Cem ile Eren Çetinkaya, yakınları ve Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve çalışma arkadaşları katıldı.

Daha sonra Osmaniye'ye uğurlanan Çetinkaya'nın naaşı, Şekerdere köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Polis Memuru, Kalp Krizi, Osmaniye, Mersin, Güncel, Haberler

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