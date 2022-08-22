Son dakika haberleri... Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... -Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından görüntü İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. -Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından görüntü İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu İtfaiye Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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