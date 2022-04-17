Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Son dakika haberler... Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının, enerji nakil hattından kaynaklı çıktığı iddia edildi.

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Polat - Güncel

Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

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