Son dakika haberi! Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi: Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Örenpınar Mahallesi Çatak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel