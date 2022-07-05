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Son dakika haberi | Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haberi | Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Paşabeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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