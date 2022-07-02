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Son dakika haberi: Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haberi: Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

Son dakika haber... Mersin'in Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Hasan Erkan idaresindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet ile Efe İbrahim Demir yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erkan ve Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki sürücünün cenazeleri morga konuldu.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

İbrahim Demir Hasan Erkan Yenişehir Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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