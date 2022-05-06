Son dakika haberi! Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta dün çıkan kavgada Serkan Aburşu'yu (18) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan P.M'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta çıkan kavgada bıçaklanan Aburşu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title