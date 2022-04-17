ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında
AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde ATV tipi arazi aracının iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ATV tipi arazi aracının iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeki ATV, bahçe mobilyaları satılan iş yerinin bahçesine girdi.
Sürücünün araçtan düştüğü kazada iş yerinin önündeki masa ve sandalyeler dağıldı.
Sürücü, kazanın ardından ATV'ye binerek uzaklaştı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.
Öte yandan sürücünün kaza yerinde ayakkabısını unuttuğu öğrenildi.