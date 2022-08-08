Son dakika haberi... Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı Son dakika haberleri: Mersin'de, motosikletteki 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü, itiraz üzerine yeniden yakalanıp tutuklandı. Mersin'de, motosikletteki 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü, itiraz üzerine yeniden yakalanıp tutuklandı. Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde, 10 Temmuz'da hafif ticari araçla motosikletin karıştığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü A.H.T'nin (20) salıverilmesine itiraz edildi. Motosiklet sürücüsü Halil Ata (30) ve arkasındaki Kemal Yılmaz'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle A.H.T. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan A.H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Güncel AA / Sezgin Pancar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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