MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AVCILAR'da merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren kişi, itfaiyeyi alarma geçirirken apartman sakinlerine de korku dolu dakikalar yaşattı.

AVCILAR'da merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren kişi, itfaiyeyi alarma geçirirken apartman sakinlerine de korku dolu dakikalar yaşattı.

Denizköşkler Mahallesi'nde anne ve babası ile aynı binada oturan Eyüpcan A., iddiaya göre ailesinin evi kiraya vererek buradan ayrılmasının ardından merdiven boşluğunda kalmaya başladı. Eyüpcan A. geçen cumartesi günü mesken tuttuğu merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe verdi. Eyüpcan A. olayın ardından kayıplara karışırken, apartmanda yaşayanlar korku ve panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müzdahale ederek söndürdü. Apartman sakinleri Avcılar Polis Merkezi'ne giderek Eyüpcan A.'dan şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden Saliha İşleyen, Herkesi tehdit ediyor. Benim burada evim var. Bana kimse karışamaz diyerek, binayı ateşe vereceğini söylüyor. Zaman zaman buraya başkalarını da getiriyor dedi. Başka bir apartman sakini ise, kaçan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu iddia etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title