Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler

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Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne tren çarptı. Kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazaya trenin yaklaştığını gördüğü halde hemzemin geçitten hızla geçmeye çalışan otobüsün neden olduğu ifade edildi.

Kaza sonrası Meksika Eyaleti Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken, sağlık ekipleri, kazada otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini, yaralıların ise tedavi edilmek üzere ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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