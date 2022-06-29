Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı Victoria kentinde, Expreso gazetesi için çalışan Antonio de la Cruz'un silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Expreso gazetesi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve "Expreso gazetesi muhabiri gazeteci Antonio de la Cruz bu sabah öldürüldü. İlk gelen haberler onun evinde saldırıya uğradığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 12'ye yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Tamaulipas Sonora Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title