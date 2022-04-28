Son dakika haberi | Martı, son yatırım turunu 100 milyon dolar değerleme ile tamamladı

Paylaşımlı elektrikli araç alanında faaliyet gösteren Martı, 2021 yılının ortasında tamamladığı yatırım turunda 100 milyon dolar şirket değerine ulaştı.

Martı, kurulduğu 2018 yılından bu yana aldığı yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak, ulaştığı değerleme ile Türkiye ekonomisine ve mikromobilite sektörüne katma değer sağlamayı hedefliyor.

12 AYDA 20 BİN ARAÇLA 20 MİLYON DOLAR CİROYA ULAŞILDI

Önümüzdeki 10 yıl sonunda tüm ulaşımın elektrikli araçlarla olması hedefiyle çalışmalarına devam eden Martı, geçtiğimiz yıl yatırım turu öncesi sahada olan 20 bin aracı ile 12 ayda 20 milyon dolar ciro yaptı. Martı, 100 milyon dolar değerleme ile yıllık cirosunun 5 katı şirket değerine ulaştı.

Martı 20 milyon dolar cirosunun 5 katı değerine çıkarak 100 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Martı böylece globalde bu alanda halka açık faaliyet gösteren şirketleri değerleme çarpanlarıyla geride bıraktı.

20'Yİ AŞKIN ŞEHİRDE MARTI TRAFİĞE ÇÖZÜM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kullanıcıları ile buluşacak yeni tip araçları hakkında konuşan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "İnsanların hayatını kolaylaştıracak tüm araçlar için pilot çalışmalar yapıyoruz. Tüm iki ve dört tekerlekli araçları sırasıyla sahada deniyoruz. Trafikten insanları ne kadar kurtarır, çevreye zararı ne oranda azaltırsak o kadar mutlu oluyoruz hem ben hem ekibim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel