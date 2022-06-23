Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5) Son dakika gelişmesine göre ORKUT MARMARİS'TETarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mayıs ayında, '2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) kurulduğunu açıklamıştı. ORKUT MARMARİS'TE Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mayıs ayında, '2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) kurulduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda orman yangınlarıyla profesyonelce mücadele edecek 30 Orman Bölge Müdürlüğü'nde 462 personelle 36 tim kuruldu. ORKUT ekipleri, Marmaris'te çıkan yangın için sahaya indi. Marmaris'te farklı noktalardaki orman yangınlarıyla mücadele, karadan ve havadan müdahaleyle devam ediyor. Yangın bölgesinde yerini alan ORKUT ekibi, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede görev alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesinde de yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müzün, bizim dönemimizde kazandırdığımız, ormanın komandoları, özel birlikleri diyebileceğimiz, iyi donatılmış ve eğitilmiş 462 kişiden oluşan 'ORKUT' adını verdiğimiz personelimiz de var. Tüm ekipler işlerinin başında" diye konuştu. TİMİN ÇALIŞMA ALANI Öte yandan ORKUT, orman yangınlarının yanı sıra sel, deprem, heyelan gibi afetlerde de görev yapacak. ORKUT ekipleri AFAD iş birliğiyle ilk yardım bilgileri, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, tam tıkanıklıklar, kanama, bilinç bozuklukları, kırık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardımla heimlich ve rentek manevraları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitime de tabi tutuluyor. ESKİŞEHİR'DEN MARMARİS'E DESTEK Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla AFAD çağrısı üzerine arazöz, ekskavatör, su tankeri, kepçenin olduğu, 12 personelin bulunduğu ekip kurarak bölgeye gönderdi. Ekibin bugün bölgeye ulaşıp çalışmalara katıldığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Peker, "Orman yangını ne yazık ki hala kontrol altına alınamadı. Gelen talep doğrultusunda ekiplerimizi yola çıkardık ve bölgeye ulaştılar. Orman yangını söndürme çalışmalarına destek oluyorlar" dedi. 'ORMANLARI YANARKEN GÖRMEK ÇOK ÜZÜYOR' Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Doğasıyla, ormanlarıyla mavi ve yeşili bir arada bulunduran cennet ilçelerimizden Marmaris'in ormanlarını yanarken görmek bizleri çok üzüyor. Yangınla mücadele ederek ormanlarımızı kurtarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA-ESKİŞEHİR, Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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