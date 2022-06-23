Son dakika haberi... Marmaris'teki orman yangınına askeri helikopterlerle de müdahale ediliyor
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Son dakika haberi: Askeri helikopterle yapılan söndürme ve soğutma çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına askeri helikopterler de müdahale ediliyor.
Askeri helikopterle yapılan söndürme ve soğutma çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına askeri helikopterler de müdahale ediliyor.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel