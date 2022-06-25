Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5)

YANAN YERLERİ HAVADAN TESPİT EDİP, HELİKOPTERLERİ YÖNLENDİRDİ

Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesinde, havadan müdahaleler etkili olurken, jandarma ve emniyete ait helikopterler de çalışmalarda ilk günden beri yoğun şekilde kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterlerden biriyle bölgeden anbean görüntü alınarak, yeni yanan bölgelerin tespiti yapıldı. Mobil istasyon aracılığıyla görüntü iletimi yapılan helikopter, söndürme çalışmalarında kullanılan diğer helikopterleri doğru tespitler sonucu yanan sahalara yönlendirdi ve bu sayede söndürme çalışmalarına hız kazandırıldı.

Havacı polisler olarak her göreve soğukkanlı ve disiplinli çıktıklarını belirten Coşan, "Kadın olmamın bu konuda pek bir etkisi yok. Sonuçta ben de bir polisim. Havadan tüm yangını, hummalı bir şekilde müdahale edilmesini ve çıkan yeni yangınları görmek bizleri çok üzdü, duygusal anlamda kendimi kötü hissetim" diye konuştu.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),