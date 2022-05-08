Son dakika haberi: Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarının durdurulmasını istedi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarının bir an önce durdurulmasını istedi.

Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen grup, Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın işgalini kınadı, Ukrayna milli marşını okudu.

Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden gruptakiler, "Rusya savaş suçu işliyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine ve savaşa karşı sloganlar atan eylemciler, savaşta hayatını kaybedenlere ait fotoğraflar taşıdı.

Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden savaştan kaçarak gelenler de yaşadıklarını dile getirdi. Gruptakilere meydandan geçen turistler de destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Natalia Yıldırım, bugün, insanlığın Nazizm'e karşı zafer bayramını kutladığı ve 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anma gününde tüm dünyada "Bir daha asla" sloganının duyulduğunu söyledi.

Masum insanlara acı ve ölüm getiren savaşların asla olmamasını dileyen Yıldırım, "Bir daha asla, diyoruz. Ama bugün anavatanımız Ukrayna'da, Putin'in Rusya'sının haksız ve sebepsiz başlattığı acımasız bir savaş şiddetleniyor. Sadece biz Ukraynalılar Ruslar gibi olmadığımız için, farklı bir dil konuştuğumuz için, demokratik ve bağımsız bir devlet inşa etmek istediğimiz için bizi öldürüyorlar." dedi.

Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.